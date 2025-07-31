Filistin Devleti’ni tanıma yönünde adım atan ülkeleri desteklediklerini belirten Erdoğan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına vurgu yaptı. “Zerre kadar vicdanı, merhameti ve insanlık onuru olan herkes bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir” diyen Erdoğan, masum çocukların açlıktan öldüğü, sivillerin ise gıda yardımı almak için toplandıkları sırada bilinçli şekilde hedef alındığına dikkat çekti. Bu vahşet tablosuna kimsenin sessiz kalamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı, insani yardımın öncelik olduğunu ve Gazze’de yaşanan krizle mücadele için İsrail üzerinde baskı oluşturacaklarını ifade etti. Ayrıca, Gabon’la imzalanan anlaşmalar kapsamında konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda Türk özel sektörünün projelerde aktif rol alacağını açıkladı. Türkiye’nin Afrika kıtasında eşit ortaklık ve kazan-kazan prensibiyle kalkınmaya destek verdiğini vurguladı.

Erdoğan, Filistin’in devlet olarak tanınmasına yönelik atılan adımların Avrupa’dan yükselen insani tepkilerle desteklendiğini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Gabon’un FETÖ ile mücadelede hızlı destek veren ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nın konuşması, hem bölgedeki insani krize dikkat çekerken hem de Türkiye’nin Afrika ve bölgesel iş birliği alanındaki adımlarına işaret etti. Gazze’de yaşanan soykırım niteliğindeki olaylara karşı dayanışma çağrısı yaptı.