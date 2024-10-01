Erdoğan, uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığı bir dönemde Filistin Devleti'nin tanınmasının büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürürken, Stubb'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Stubb'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde süvariler karşıladı ve protokol kapısına kadar eşlik etti. Törende, Erdoğan ve Stubb, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşlarını dinledikten sonra, Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde gazetecilere poz verdiler.

Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer önemli isimler katıldı. Basın toplantısında Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını ifade ederek, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ikili işbirliklerini yeni bir boyuta taşıdığını belirtti. 2023 yılında ikili ticaret hacminin %6 artış göstererek 2,2 milyar dolar seviyesini aştığını ve 5 milyar dolarlık hedefe ulaşma konusunda umutlu olduklarını vurguladı.

Erdoğan, ayrıca, Finlandiya ile birlikte ara buluculuk konusundaki işbirliklerini sürdürdüklerini ve bu alanda küresel zorluklarla mücadelede önemli bir rol oynadıklarını kaydetti. Görüşmelerde, Gazze'deki durumu, Orta Doğu'daki gerginlikleri ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteklerini de yineledi. Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarına karşı tavırlarını uluslararası platformlarda açıkça dile getirdiklerini belirtti.