CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

4. yılına girecek olan Rusya-Ukrayna savaşı bize kurallara dayalı uluslararası sistemin zayıflığını gösterdi.

Gazze’de sadece insanı değerler değil, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası sistemin güvenirliği de sınanmıştır. Gazze krizinde ne insanlık ne sistem başarılı bir imtihan vermedi.

İsrail hükümetinin kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgedeki herkesin güvenliğini tehlikeye atan saldırganlığı karşısında 'bundan bize ne' diyebilir miyiz?

Farklı inançtan, farklı kültürden diye kimseye öfke duymuyor, kimseden nefret etmiyoruz.

İspanya'dan kovulan 500 bini aşkın Museviye kapısına açan bu millettir. Bizim dünyamızda ne mazluma kimliği sorulur ne zalimin inancına bakılır.

Gazze'de soykırımın durması ve kalıcı barışa giden yolun açılması için değil elimizi, tüm bedenimizi taşın altına koymaya hazırız.

Türkiye’nin iktidar partisi olarak LGBT denilen aile düşmanı yapıya karşıyız.

FETÖ’nün medya kuruluşlarının dizileri vasıtasıyla Kürt vatandaşlarımıza yönelik nefret iklimini nasıl körüklediğini unutmadık.