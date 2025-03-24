Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Bilhassa bayram öncesinde yüzlerini ülkemize dönmüş mazlum ve mağdurlara el uzatmanın yanında olacağız.

Birçok alanda Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacı ikrar edilmeye başlandı. Bunları Türkiye ve AB arasındaki diyalogda önemli gelişmeler olarak okuyoruz.

Türkiye, ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa ülkeleri ve birlikle ilişkilerini ilerletmeye hazırdır.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hararetli tartışmalar, Türkiyesiz bir Avrupa güvenliğinin mümkün olmayacağını göstermiştir.

Türkiye ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa ülkeleri ve AB ile ilişkilerini ilerletmeye hazırdır.

Trump ile görüşmemizde Suriye başta olmak üzere bölgemizdeki güncel, kritik gelişmeleri detaylıca değerlendirdik. Sayın Trump’ın ikinci döneminde Türk-Amerikan ilişkilerinin farklı bir ivme yakalaması pekâlâ mümkündür.

Geçmiş yıllara kıyasla daha huzurlu bir Nevruz Bayramı geçirdik. Nevruz'un resmi bayram olarak kutlanmasını ümit ediyoruz.

Polisimizin kendi cebinden satın aldığı pamuk şekeri çocuklara vermesi ana muhalefeti rahatsız ediyor. Daha düne kadar şehir şehir oy dilenenler kendileri değilmiş gibi pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar.

O kadar çarpık bir düşünceye sahipler ki polise asit, taş, balta atılması ile bir sorunları yok ama pamuk şeker bunları rahatsız ediyor.

Emniyet güçlerimize baltayla, yanıcı asitle, taşla, sopayla saldıran sokak teröristlerine kucak açanlar polisimizin çocuklara pamuk şeker ikram etmesini dillerine doluyorlar.

Bunların özelikle Kürt kardeşlerimiz tarafından not edildiği düşüncesindeyiz.

Bu faşizan dil, millet karşısında zaman kaybetmiştir bundan sonra da kaybetmeye mahkumdur. Terörsüz Türkiye hedefine yaklaştıkça, istismar malzemeleri ellerinden alınanların bu tür hezeyanlarına anlaşılan daha çok şahit olacağız.

Yolsuzluk operasyonun ardından yapılan sokak çağrısı ve şiddet olaylarına dönüşen provokasyonları hayretle takip ettik. İddialara cevap vermek yerine siyasi tarihimizin en ahlak dışı açıklamalarına imza atmışlardır.

Vandalların saldırılarında yaralanan polislerimizin, camı kırılan esnafımızın, zarar verilen kamu malının tek sorumlusu ana muhalefet lideri ve şürekasıdır.

CHP'nin demokrasi anlayışının açık oy gizli sayım komedisinin bir adım ötesine geçemediği tekrar ispatlanmıştır.

Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz, hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar.

Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin. Cesaretiniz varsa yolsuzlukların, hırsızlıkların, alınan rüşvetlerin, yapılan usulsüzlüklerin hesabını verin.

Ekonomi programımızı uygulamayı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Böyle dönemlerde ana önceliğimiz makro finansal istikrarı korumaktır.

İki yıldır uyguladığımız yeni ekonomi programımız sayesinde elde ettiğimiz kazanımlara halel gelmesine asla izin vermeyeceğiz.

Proaktif ve esnek bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan tedbirler alınacaktır. Kurumlarımız, piyasaların sağlıklı işleyişi için hem yetkiye hem de iradeye sahiptir.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Merkez Bankamız, sağlam bir ekip ruhuyla, güçlü desteğimizle gece gündüz demeden tam bir koordinasyon içinde çalışıyor.