Oy kullanmak için sıraya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arkasında gören seçmen büyük şaşkınlık yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyunu kullanmak için İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi.

Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı, alkışlar eşliğinde okula girdi. Önce kimliğini çıkaran Erdoğan, beklemeye başladı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte sıraya girdi. Arkasında Cumhurbaşkanı'nı gören bir seçmen, şaşkınlıkla gülümsedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da gülümseten seçmen daha sonra sırasını verdi, arkaya geçti. Cumhurbaşkanı da sandık görevlilerini selamladıktan sonra oyunu kullanmak için kabine geçti.

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