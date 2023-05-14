Bursa-Ankara karayolu üzeri Bilal Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya uçtu; 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Bilal Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Fatih T.(28) yönetimindeki 16 JBL 01 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç tarlaya yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki Halit T.(55), Ahmet T.(30), Nigar T.(53) ve 4 yaşındaki Ertuğrul T. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldılar. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş