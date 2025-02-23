Ekonomi yönetimi, başarılı çalışmalarını devam ettiriyor. Bu doğrultuda atılan adımlar, sonuçlarını göstermeye devam ediyor.

DAVETLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışı STK temsilcileri için bir yemek düzenlendi.

"TÜRKİYE EMİN ADIMLARLA YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR"

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Konuşmasında Yılmaz, "Devam eden jeopolitik gerilimlere veya ve ekonomik anlamdaki belirsizliklere rağmen Türkiye sürdürülebilir kalkınmasına, ekonomik istikrarına ve sosyal refahına adanmış bir şekilde yoluna devam etmektedir. Pandemi, bölgesel çatışmalar, savaşlar ve yıkıcı depremler olmasına rağmen ki 2023 yılında yaşadığımız deprem yüzyılın felaketi, asrın felaketi olarak tanımlanıyor. Bunlara rağmen yolumuza devam ediyoruz. Doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar bir maliyeti ortaya çıkarmış olan bu depremlere rağmen Türkiye direnç ve dayanıklılığını tekrar ortaya koymuştur. Bu nokta da bizler kilit sektörlerde imalat sektörü, turizm, inşaat, savunma gibi sektörlerde emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. 201 bin yeni ev yaparak deprem felaketinden etkilenen ailelerin kullanımına bir yıl içerisinde sunduk" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRİMİZ 15 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

Depremden ortaya çıkan bu zorluklarla bir taraftan mücadele ederken diğer taraftan ekonomik gündemimizi de devam ettiriyoruz. 2024 yılında tarihi bir kilometre taşına ulaşarak 262 milyar dolarlık bir ihracat sağladık. Tam olarak hesaplanmamış olsa da tahminlerimize göre gayri safi yurt içi hasılamız da 1.3 trilyon doları geçti ve kişi başına düşen milli gelirimiz de 15 bin doların üzerine çıktı. 2002 yılında iktidara geldiğinde bizim 2 bin 300 dolar civarında bir kişi başına düşen milli gelirimiz vardı ve bu gerçekten neredeyse 8-10 kat kişi başına düşen milli gelirde artış demek. Tabii ki bu nominal anlamda değil sadece. Satın alma paritesine baktığımız zaman bu rakamları neredeyse üçe katladığımız bizim gayrisafi yurt içi hasılamız satın alma paritesine göre 40 bin dolar civarlarında. Son yıl içerisinde 1 milyona yakın yeni bir iş gücü ortaya çıkardık ve 32 milyona yükselttik çalışan sayımızı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yılmaz, "Finans sistemi içerisinde şu anda istikrar zemin kazanmakta. Bizim programımız içerisindeki ana hedefimiz enflasyonu düşürmek ki şu anda nispeten yüksek. Bu bizim birinci önceliğimiz. Aynı zamanda da istikrarlı ve kapsayıcı bir şekilde büyümeye devam etmek. Çünkü bir taraftan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz, bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz ve bunların yanı sıra yeni önceliklere de yerimiz var. İki tane önemli önceliğimiz var bu noktada. Bir tanesi imalatı, büyümeyi ve istihdamı artırmak, diğeri de sosyal refahı artırabilmek ama bunlar kısa vadeli hedefler değil" dedi.