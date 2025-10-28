Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çiftçileri, kadın kooperatiflerinin ve kadın derneklerinin temsilcilerini buluşturduğu ‘Cumhuriyet Kadınlarıyla Bereketli Yarınlara’ temalı programda, kadın üreticilerin başarı hikayeleri anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında ‘Cumhuriyet Kadınlarıyla Bereketli Yarınlara’ temalı bir program düzenledi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Gökdere Millet Bahçesi’ndeki Bursa Tarım Ürünleri Tanıtım ve Eğitim Merkezi’ndeki programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, kadın üreticiler, kadın kooperatiflerinin ve kadın derneklerinin temsilcileri katıldı. Bando eşliğinde Cumhuriyet kortej yürüyüşünün yapıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet’in kadınlara kazandırdığı hakların anlatıldığı buluşmada, tarımda ve kırsal kalkınmada kadın emeğinin önemi vurgulandı. Tarımda aktif rol alan kadın üreticilerin başarı hikâyelerinin de anlatıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, "Cumhuriyet, kadınlara kazandırdığı haklarla toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Cumhuriyet, kadınların hayatın her alanında söz sahibi olmasının önünü açmıştır. Tarımda emeğiyle, üretimiyle, azmiyle var olan kadınlarla bir arada olmaktan mutluluk duydum. Kırsal kalkınmayı kadın emeğiyle birleştirerek hem üretimde hem de toplumsal yaşamda daha güçlü bir gelecek inşa ediyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun" dedi.