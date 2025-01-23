Cüneyt Özdemir'den Tanju Özcan'a sert tepki: "Yalan söylüyor"

Cüneyt Özdemir, Tanju Özcan'ın yangın ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Özdemir, Bolu Belediye Başkanı'nı eleştirerek, kayak merkezindeki otellerin yangın merdiveni olup olmadığı konusunda yalan konuştuğunu söyledi.

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yangınla ilgili açıklamalarına sert bir şekilde yanıt verdi. Özdemir, kayak merkezindeki otellerde yangın merdiveni olup olmadığı konusunda yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Belediye Başkanı'nı eleştirdi. Özdemir'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN TEPKİ

Cüneyt Özdemir konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bolu Belediye Başkanı her şeyi biliyor değil mi? Siyaseti, mültecileri şunu bunu biliyor ama Türkiye’nin en gözde kayak merkezindeki otellerde yangın merdiveni var mı yok mu bilmiyor. Ben nereden bileyim bana bağlı değil, diyor. Yalan söylüyor. Oraya gidip denetlemesi gereken itfaiye ona bağlı. O itfaiyenin gidip orayı denetlemesi lazım."