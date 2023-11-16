Ünlü sosyal medya fenomeni Muhammed Burak Özdemir, yani CZN Burak, ve babası İsmail Özdemir, İstanbul'da bulunan 'Kentsel Sit Alanı' içinde izinsiz inşaat yapma suçlamalarıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmada, tutuksuz sanık Muhammed Burak Özdemir ve avukatları duruşmaya katıldı.

Muhammed Burak Özdemir, mahkemede yaptığı savunmada, "Babam konuyla ilgileniyordu. Tadilata geçildiğini, tüm izinlerin alındığını söyledi. Benim tadilata dair herhangi bir müdahalem olmadı. Babamın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan izin alıp almadığını bilmiyorum, ancak bana gerekli izinlerin alındığını söyledi. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum." şeklinde ifade verdi. Özdemir'in avukatı, müvekkilinin taşınmazla ilgili herhangi bir eylemi olmadığını belirterek beraat talep etti. İsmail Özdemir'in avukatı da belediyeden gelen yazı cevabında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan herhangi bir yanıt alınmadığını, tadilat yapıldıktan sonra kurulun karar aldığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, ara kararını açıklayarak eksik hususların giderilmesine hükmetti ve duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Muhammed Burak Özdemir, duruşma salonu önünde yaptığı açıklamada, "Restoranımızın inşaatıyla ilgili ifademizi verdik. Yan taraftaki bina sadece onarım yapıldığı halde inşaat şikayetiyle gelmiş. İfademizi verdik ve şimdi gidiyoruz." şeklinde konuştu.

İddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, söz konusu taşınmazda Kurul izni alınmadan yapılan uygulamalara dair suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor. Şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.