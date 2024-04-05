Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Sağlam Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Sağlam Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında protokol imzalandı. Protokole göre Kilitbahir Kalesi’nde sergilenmek üzere Fatih Sultan Mehmed döneminde kullanılan dardanel topunun replikası yapılacak.

1464 yılında İstanbul Tophane-i Amire’de dökümü yapılan ve kitabesinde “Ey Allahım Sultan Murad oğlu Sultan Mehmed’e imdat eyle” yazan, 1868 yılında İngiltere’ye götürülen ve bugün İngiltere’nin Portsmouth kentinde Kraliyet Zırhlı Silahlar Müzesi’nde sergilenen Fatih Döneminde Kilitbahir Kalesi’nde kullanılan topun replikası Kilitbahir Kalesi’nde sergilenecek.

Protokol Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Sağlam Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Koçak tarafından imzalandı.