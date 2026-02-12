Çayırova Belediyesi tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Geleneksel 2. Bilgi Evleri Arası Bilgi Yarışması'na, ilçedeki 8 bilgi evinden öğrenciler katıldı. Programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ilgi gösterdi.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini belirtti. İlçedeki 9 mahallede hizmet veren bilgi evlerinde çocukları ve gençleri geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Çiftçi, 'Eğitim, kültür-sanat ve sporda önemli çalışmalar yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamak. Okul öncesinden üniversite hazırlık sürecine kadar her aşamada öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

Kazanan yedek sorularla belirlendi

Konuşmaların ardından başlayan yarışmada, öğrenciler çeşitli kategorilerdeki soruları yanıtlamak için kıyasıya mücadele etti. Heyecanlı anlara sahne olan yarışmanın final bölümünde 3 bilgi evi arasında eşitlik bozulmayınca yedek sorulara geçildi.

Sorulan ilk yedek soruya doğru cevap veren Naim Süleymanoğlu Bilgi Evi öğrencileri, yarışmayı birinci tamamlayarak şampiyon oldu. Etkinlik, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.