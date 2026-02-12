Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri doğrultusunda ilin nüfus rakamları güncellendi. Merkez ve ilçelere ilişkin güncel nüfus dağılımları kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamada, Bilecik'in toplam nüfusunun 228 bin 995 olduğu belirtilirken, yıllık nüfus artış hızının 2024 yılında binde 1,9 iken 2025 yılında binde 2,2'ye yükseldiği kaydedildi.

Nüfus verilerinin, kamu hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde önemli bir veri kaynağı olduğu ifade edildi.