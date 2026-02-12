Edinilen bilgilere göre kaza, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa köyü Yeşilçimen mevki 150-03 İznik-Pamukova Devlet kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülüğünü Onur Mehmet A.'nın yaptığı 54 EF 418 plakalı mısır koçanı yüklü çekici, İznik istikametinden Pamukova istikametine seyir halindeyken bir anlık direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi.

Trafik kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik Jandarması sorumluluk bölgesinde meydana gelen kaza sonrası İznik-Pamukova yolu, aracın kaldırılması çalışmaları kapsamında geçici olarak trafiğe kapatılırken, yol daha sonra kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.