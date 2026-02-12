Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Bozüyük 45. Mühimmat Bölük Komutanlığında Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 'Sağlıklı Aile-Sağlıksız Aile' ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programı kapsamında 'Tütün Bağımlılığı' konulu eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde katılımcılara aile içi iletişim, sağlıklı aile yapısının özellikleri ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Programın, bireylerin aile içi farkındalığını artırmak ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesi ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması adına eğitim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz' dedi.