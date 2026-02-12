Vali Faik Oktay Sözer, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giderek merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çağrı karşılama süreçlerini yerinde takip eden Sözer, görev başındaki personelle bir süre sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Acil durumlarda vatandaşlara tek numara üzerinden hızlı ve koordineli hizmet sunan merkezin önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Sözer, 112 personelinin özverili çalışmalarının toplumun güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Vali Sözer, 'Vatandaşlarımızın en zor anlarında büyük bir dikkat ve sorumlulukla görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.