Darıca Trabzonlular Derneği, 21 Eylül Cumartesi saat 19.00’da düzenleyeceği 3. Gençlik Şöleni öncesinde, Gebze Antik Cafe’de bir tanıtım lansmanı gerçekleştirdi.

Evren KIZILTAŞ / KOCAELİ (İGFA) - Tanıtım Lansmanına; Gebze Belediye Başkan Yardımcıları Şener Akın ve Muharrem Baltacı, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu, Darıca Dernekler Federasyonu Başkanı (DADEF) Mesut Koca, önceki dönem Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç, Kocaeli Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Ayar, destekleyici firma yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ANA SPONSORLARDAN TEŞEKKÜR

Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam, lansmanda yaptığı konuşmada, etkinliğin ana sponsorları Serel Grup, Ses Pazarlama ve Gebze Açı Koleji’ne teşekkür etti. Başkan Sağlam, "21 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 19.00'da Darıca Amfi Tiyatro Sahnesi’nde gerçekleştireceğimiz şölene tüm halkımızı davet ediyoruz. Bu etkinlik, Trabzon kültürünü yaşatmak, gençlerimizi bir araya getirmek ve dostluk bağlarını güçlendirmek için büyük bir fırsat olacak," dedi.

DESTEKLEYEN KURUMLAR VE DERNEKLER

Başkan Sağlam, organizasyonun Kocaeli bölgesindeki birçok önemli kurum ve dernek tarafından desteklendiğini belirtti. Destekleyen kuruluşlar arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi, Gebze Belediyesi, Darıca Trabzonlular Derneği ve diğer Trabzon kökenli dernekler yer alıyor. Katılımcı ve destekçi kuruluşlar arasında şunlar bulunuyor:

Darıca Trabzon Şalpazarlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Darıca Trabzon Kabasakal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Gebze Trabzon Beşköylüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Gebze Trabzon Maçkalılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Gebze Trabzon Köprübaşı Pınarbaşılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kartal Trabzon Beşikdüzü İzmis Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, Pendik Afilli Filintalar Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği, İzmit Çolaklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Darıca Dernekler Federasyonu (DADEF), Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

KÜLTÜREL VE SANATSAL AKTİVİTELER

Şölen, Trabzon kültürünü yansıtan çeşitli etkinlikler ve gösterilerle renklenecek. Onur Atmaca’nın sahne alacağı gecede ayrıca Ceren Ece Öksüz, Efe Karagüzel ve kemençeci olarak Umut Ayvaz sahne alacak. Halk oyunları ekiplerinin, yöresel müziklerin ve folklor gösterilerinin yanı sıra sürpriz konukların da sahne alacağı gece, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Pendik Afilli Filintalar Halk Oyunları GSK Derneği'nin gerçekleştireceği halk oyunları gösterisi, etkinliğin en çok beklenen bölümlerinden biri olacak.

HERKESİ DAVET EDİYORUZ

Başkan Umut Sağlam, konuşmasının sonunda tüm bölge halkına çağrıda bulunarak, "Trabzon kültürünü en güzel şekilde tanıtacak bu büyük organizasyonumuza tüm halkımızı davet ediyorum. Bu gece hep birlikte kültürümüzü yaşatacak, gençlerimize sahip çıkacağız," dedi.