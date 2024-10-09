Darıca’da belediye ekipleri, yaklaşan kış öncesi yollarda ulaşım konforunu artırmak için çalışma başlattı. Bir yandan asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, diğer yandan da bordür ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Darıca Belediyesi ilçe genelinde kış öncesi vatandaşların ulaşımda sorun yaşanmaması için başlattığı yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Darıca’yı sokak sokak gezen Asfalt Yama ve Yol Bakım ekipleri, belirlenen programa göre ana caddeler ve ara sokaklarda çalışma yürütüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların taleplerine hızla yanıt verdiklerini ve her mahallede hizmetin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Darıca halkı her şeyin en iyisini hak ediyor, biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Darıca sürekli büyüyen ve gelişen bir ilçe. Bu nedenle altyapı çalışmaları nedeniyle zaman zaman yollarda bozulmalar oluyor. Aynı zamanda yağışlarda yollara zarar verebiliyor. Ekiplerimiz tespit edilen noktalarda ve vatandaşlardan gelen taleplere göre hazırladıkları program dahilinde kış öncesi bütün yollarda bakım onarım çalışması yaparak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor" dedi.