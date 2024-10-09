Son yıllarda iş dünyasında yapay zekâ teknolojilerinin kullanımın arttığı ifade edilirken insan kaynakları alanında değişimlere yol açtığını belirtiliyor.

Fazla sayıda adayın olduğu büyük çaplı işe alım süreçlerinde doğru adayları daha hızlı ve verimli bir şekilde belirlemek hem de tarafsızlığı sağlamak için iş hayatında yapay zekâ destekli otomasyon sistemlerinin kullanıldığı ifade ediliyor. Yapay zekânın süreçleri hızlandırarak, iş başvurularını analiz etmekte önemli bir rol oynadığı, adayların CV’lerini tarayarak, belirli kriterlere göre en uygun adayları ortaya koyabildiği aktarılıyor. Uzmanlara göre tüm avantajları değerlendirildiğinde gelecekte, yapay zekâ ile desteklenen işe alım süreçlerinin daha da yaygınlaşmasının beklendiği belirtiliyor.

Yapay zekâda “Torpil” yok

Yapay zekâ ve gelişen teknolojilerin insan kaynakları yönetiminde büyük bir dönüşüm sağladığını, özellikle işe alım, performans yönetimi, eğitim ve gelişim programları, çalışan bağlılığı gibi alanlarda yapay zekâdan daha çok faydalanıldığına dikkat çeken Optimal HR kurucusu Pınar Taban Sevgen, “Yapay zekâ halk arasında “torpil” denilen kayırmacılığı da engelliyor. İnsan faktörü, zaman zaman önyargılara neden olabiliyorken yapay zekâ sistemleri, belirli algoritmalar kullanarak, nesnel bir değerlendirme süreci sunabiliyor. Ayrıca işe alınacak kişinin birilerinin tanıdığı, yakını olması da yapay zeka için bir kriter değil. Özellikle Z kuşağının iş hayatına katılmasıyla birlikte, esneklik, dijitalleşme ve kişisel gelişim kavramlarının daha öne çıktığını beraberinde teknoloji ve dijital uygulamaların etkinliğinin de arttığını gözlemliyoruz. İşe alım süreçlerinde yapay zekânın sunduğu avantajlar, gelecekte iş dünyasının dinamiklerini şekillendirecek gibi görünüyor” dedi.