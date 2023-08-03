Darıca Belediyesi, sıcak havada artan sivrisineklerin vatandaşları rahatsız etmemesi için her sokakta ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Darıca Belediyesi, vatandaşların sivrisinek sorunu yaşamaması için yoğun mesai yapıyor. Yaz aylarında artan sivrisineklere karşı farklı yöntemlerle etkili mücadele yürüten Darıca Belediyesi, birçok noktada ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşların yaz aylarında sivrisinek sorunu yaşamaması ve rahat yaz geçirmesi amacıyla bütün mahallelerde düzenli olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yürüten Darıca Belediyesi, hem sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçiyor hem de vatandaşların daha mutlu yaz geçirmesini sağlıyor. Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlar dahilinde her mevsimde düzenli olarak ilaçlama çalışması yürütülürken yaz mevsiminde ise daha yoğun mesai harcanıyor. Özellikle vatandaşların çöp konteynırları gibi toplu kullanım alanları başta olmak üzere dezenfekte edilirken bunun yanı sıra pire, karasinek, sivrisinek, larva tespiti ve ilaçlama çalışmaları sıklıkla yürütülüyor.