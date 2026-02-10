Geçtiğimiz yıl ulusal ve uluslararası müsabakalarda 459 madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün başarıları, düzenlenen törenle kutlandı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, 'Bizim Çocukların Başarı Hikayesi' adıyla Darıca Konferans Salonu'nda düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında, 2025 yılı faaliyetleri ve elde edilen dereceler ele alındı.

Toplantıya Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci ile birlikte siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve sporcular katıldı.

13 farklı branşta eğitim veren kulübün sporcularının, geçen yıl bölgesel, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 138 altın, 150 gümüş ve 171 bronz olmak üzere toplam 459 madalya kazandığı açıklandı.

'Hedefimizden geri adım atmayacağız'

Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporu sadece yarış alanı olarak değil, gençleri geleceğe hazırlayan bir karakter eğitimi süreci olarak gördüklerini söyledi. Sporcuların elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını, emek ve planlamanın ürünü olduğunu vurgulayan Bıyık, 'Darıca, yalnızca sporcu yetiştiren değil, büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir ilçe konumundadır. Spor şehri Darıca vizyonuyla spora desteğimiz artarak devam edecek. İlçemizde spor tesislerinin artırılması, mevcut tesislerin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir. Darıca'yı sporla anılan, sporla büyüyen bir kent haline getirme hedefimizden geri adım atmayacağız. Önümüzdeki dönemde branş çeşitliliğini artıran, altyapıyı daha da güçlendiren ve başarıyı sürdürülebilir kılan bir kulüp yapısını hep birlikte inşa edeceğiz' dedi.

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de ilçede spora verilen desteğin önemine işaret ederek, kulüp yöneticilerini ve sporcuları tebrik etti.

Konuşmaların ardından başarılı sporculara ve kulübe katkı sunanlara plaket verildi. Törende ayrıca, aktif sporculuk kariyerini noktalayan olimpiyat madalyalı milli karateci Eray Şamdan'a, Türk sporuna ve ilçeye katkılarından dolayı özel hediye takdim edildi.