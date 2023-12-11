Dark Souls II, orijinalin kendine özgü meydan okumasını ve stilini koruyor, ancak çeşitli mekanik ve sistemlerin nasıl çalıştığına dair yaşam kalitesi iyileştirmeleri ve biraz daha fazla şeffaflık ekliyor. Majula’nın ana merkez kasabası, satıcıların ve NPC’lerin çoğuna ev sahipliği yapan, şenlik ateşinde hızlı seyahat, basitleştirilmiş bir giriş ve sözleşmelerin arkasındaki netlik gibi unsurlar, oyunu yeni oyuncular için daha çekici hale getirme yolunda uzun bir yol kat ediyor. Sıcak bir karşılamanın ardından, her zamanki gibi iş. Souls serisinde yeni olan oyuncular, Dark Souls II’nin günümüzdeki ana akım oyunların çoğundan oldukça farklı oynadığını çabucak öğrenecekler; keşif, daldırma, keşfetme, yenilgi ve nihayetinde zafere bağlı inanılmaz bir deneyim.

Dark Souls II’de Combat tanıdık, ancak bazı önemli değişiklikleri var. Çekirdek engelleme, yuvarlanma, koşma, savuşturma ve hücum, her zaman önemli olan dayanıklılık çubuğuna güveniyor. Düğmeyi ezip kazanamazsınız; Çatışmanın yoğunluğunda dayanıklılık çubuğunu tüketirsen ölürsün. Vigor, canlılık ve dayanıklılığı üçüncü bir temel beceri olarak birleştirir, bu nedenle oyuncuların istatistik puanı dağılımlarını biraz daha yaymaları gerekir. Yuvarlanma hala geçerli ve önemli bir taktiktir, ancak artık kötüye kullanım için zarar görmezlik çerçeveleri sağlamaz, bu nedenle bir at kılıcının uzunluğunu affetmek için buna güvenmeyin.

Oyuncular, oyunun başında kendi seçtikleri sınıflara sahiptir, ancak sınıf, esas olarak bir başlangıç teçhizatı seçimidir. Birkaç saatlik oyundan sonra, puan dağıtımı herhangi bir başlangıç sınıfını tamamen farklı bir şeye dönüştürebilir. Bir şövalye olarak başlamak, yavaş bir yakın dövüş karakteri olmayı planlıyorsanız zarar vermez, ancak cephaneliğinize sihir eklemek veya bazı hünerli silahlar için inşa etmek isteyebilirsiniz. Soul Vessel respec öğelerinin eklenmesi, oyuncuların isterlerse farklı yapıları gerçekten denemelerini sağlar. İyileştirici bir sihir denemek ve inanç statüsüne bazı puanlar koymak isteyen bir kavgacı tipiyseniz, bu puanları bir Ruh Gemisi ile geri alabilirsiniz. Bununla birlikte, bu öğeler nadirdir (45 saatlik tam bir oyunda toplam dört tane buldum) ve tam bir cevap, hafife alınacak bir karar değildir.

Dark Souls II’nin keşfedilecek birçok hikayesi var ve bunu herhangi bir ağır açıklama veya diyalog olmadan yapıyor. Ana hikaye orijinalden çok uzak olduğundan, yeni gelenlerin endişelenmesine gerek kalmaz. Ancak, Dark Souls oynayan oyuncular bazı tanıdık karşılaşmalar ve yüzler bulacaklar. Atmosfer anlatmaktan çok göstermekle ilgili ve bazı gerçekleşmeler harika. Oyun genellikle, nihayet bir ana kursa servis yapmadan önce atılması gereken bir dizi ince bilgi kırıntıları sunar. Başlangıç ​​şehrindeki kuyuya yakın bu heykellerin ne hakkında olduğunu hiç merak ettiniz mi? Aşağıya inen oyuncular korkunç gerçeği keşfedebilirler.

Keşfettiğiniz alanlar görsel olarak çarpıcı ve farklı. Her bölge kümesinin kendine özgü estetiği, yaratıkları ve zorlukları vardır. Siz bir bölgeden diğerine geçerken kurallar sürekli değiştiğinden, asla rahatlamak veya rahatlamak için zamanınız olmaz. Oyunun ilk bölümünü tamamladıktan sonra, izleyen açık dünya deneyimi büyük ölçüde oyuncu seçimine bağlıdır.

Kendi merakım beni yirmi civarında keşfetmek daha iyi olacak üç saatlik bir oyunda bazı bölgelerin derinliklerine götürdü, ancak büyük ölçüde kendi sorumluluğunuzda çeşitli yönlerde dolaşmakta özgürsünüz ve birçok kişiye erişmenin birden fazla yolu var alanlar. Örneğin, Majula’nın kuyusundan aşağı inmek için bir merdiven bulmak isteyebileceğiniz ima edildi, ancak düşme hasarı halkası olan hırslı bir atlayıcı geleneksel yöntemleri atlatabilir.

Dark Souls II’deki önemli bir değişiklik, düşmanların birçok kez öldürüldükten sonra yeniden doğmamasıdır. Oyuncular artık ruhları temel bölgelerde sonsuza kadar öğütemezler, ancak yürüyüşü kolaylaştırmak için zor bir bölgeye bir düzine kez ilerlemelerine izin verir. Yapım o bölgedeki düşmanlara karşı inanılmaz derecede savunmasız olduğu için bu bir kez başıma geldi. Bu, patronları daha kolay hale getirmeyecek olsa da, özellikle zorlu bir alanda hareket etmenin zaman alıcı ve verimsiz bir yolu olarak kullanılabilir.

Pek çok kişi Souls oyunlarını düşündüğünde, konuşma kaçınılmaz olarak zorluk tartışmasına dönüşür. Temel zorluk, selefi ile aynı seviyededir, ancak bir antlaşma ve şenlik ateşi öğeleri yoluyla zorlu mücadeleyi güçlendirmenin yeni yolları vardır. Yeni Game + modları da mevcuttur. Bununla birlikte, kesinlikle mücadeleye odaklanmak, oyuncuların deneyim boyunca ellerini tutmalarına gerek olmadığını varsayan karanlık, atmosferik bir macera yaratmanın getirdiği parlaklığın çoğunu ortadan kaldırır.

Dark Souls II, baştan sona sizi bağlayan diğer oyunları oynayarak bu duyarlılıklardan bazılarını kaybetmiş olsanız da, işleri çözebileceğinizi varsayacak kadar size saygı duyuyor. Sonuç olarak, ödüller ve başarılar çok daha tatmin edici. Henüz Mart, ancak Dark Souls II, yılın potansiyel oyunu olarak öne çıkıyor.