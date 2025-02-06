Şubat 2025 itibariyle yaklaşık 630 bin hasar ihbarına karşılık toplamda 39,7 milyar lira tutarında tazminat ödemesi yapıldı.ANKARA (İGFA) - DASK, deprem sonrası sorumluluğumuzu büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye devam ediyoruz.

DASK olarak bölgenin toparlanmasına katkı sunmak ve vatandaşların ihtiyaç duydukları desteği en kısa sürede ulaştırmak için birçok yeniliği hayata geçirdi. İlk adım olarak, hasar ihbarından inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar geçen sürede sigortalılara maddi güvence sağlamak amacıyla avans ödemesi uygulamasını başlattı.

Hafif hasarlı konutlar için sigorta bedelinin yüzde 15’ini herhangi bir muafiyet uygulamadan doğrudan sigortalılara ödediklerini belirten DASK, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş depremlerinden sadece 24 saat sonra ilk hasar ödemesini gerçekleştirdik. İpotekli konut sahiplerinin ödemelerini kolaylaştırmak adına 50 bin TL’ye kadar olan hasar ödemelerini doğrudan sigortalılarımıza ulaştırdık. Sigortalılarımıza en hızlı şekilde ödemelerini gerçekleştirme hedefiyle attığımız bu adımlar sayesinde, kısa sürede vatandaşlarımızın yanında olabildik. Hasar ihbarlarını Alo DASK 125, e-Devlet ve web sitemiz üzerinden anlık olarak almaya devam ettik. Böylece süreci hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetebildik. Bu yenilikçi adımlarla halen sigortalılarımızın yanında olmaya, hızlı ve etkili çözümler sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HASAR ÖDEMELERİ 40 MİLYAR TL SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Kahramanmaraş depremlerinden sonra, 4 ay gibi kısa bir süre içinde, tarafımıza iletilen ihbarlar doğrultusunda işlemleri tamamlanan, eksiksiz evraklarla başvurusu yapılan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespiti gerçekleştirilen tüm konutların ödemelerini gerçekleştirdiklerini duyuran DASK, "Süreç boyunca gelen talepler üzerinde yoğun çalışmalarımız devam etti ve Şubat 2025 itibarıyla, yaklaşık 630 bin hasar ihbarına karşılık olarak toplamda 39,7 milyar TL tutarında tazminat ödemesi yapmış bulunuyoruz. DASK olarak, ülkemizin deprem riskine karşı daha hazırlıklı olabilmesi için finansal sürdürülebilirliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Olası büyük bir deprem senaryosunu dikkate alarak, ödeme kapasitemizi 355 milyar TL seviyesine çıkardık. Hedefimiz, ülkemizde yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşarak her haneyi güvencemiz altına almak. Bu doğrultuda, depreme dair farkındalığı artırmaya, yenilikçi çözümler sunmaya ve afetlere karşı daha dirençli bir Türkiye için sorumluluk almaya devam edeceğiz" dedi.