DATÇA MACUNU NEDİR?

Datça macunu içinde bulunan acıbadem, bal, meyan kökü ve zencefil gibi faydalı ürünlerin karışımından yapılan, yerli üretime sahip, tamamen doğal yollardan elde edilen maacun olmasının yanı sıra akciğerleri temizleyen ve sigara kullanımını ciddi ölçüde azaltan bir macundur.

DATÇA MACUNUNUN FAYDALARI ŞU ŞEKİLDEDİR;