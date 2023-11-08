DATÇA MACUNU NEDİR?
Datça macunu içinde bulunan acıbadem, bal, meyan kökü ve zencefil gibi faydalı ürünlerin karışımından yapılan, yerli üretime sahip, tamamen doğal yollardan elde edilen maacun olmasının yanı sıra akciğerleri temizleyen ve sigara kullanımını ciddi ölçüde azaltan bir macundur.
DATÇA MACUNUNUN FAYDALARI ŞU ŞEKİLDEDİR;
- Sigarayı kısa sürede ve tamamen bırakmayı sağlamaktadır.
- Sigaranın vücutta oluşturduğu rahatsızlıkları onarır.
- Akciğer rahatsızlıklarını gideren bu macun düzenli kullanımda ciğerleri tamamen temizlemektedir.
- Akciğer üzerinde bulunan tıkalı gözenekleri açmakta ve rahat solunum yapmayı sağlar.
- Sigaradan kaynaklı oluşan balgam ve öksürüğün gün geçtikçe azalmasını sağlar.