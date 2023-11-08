Haklarındaki kara para aklama iddialarıyla tutuklanan Polat çiftine dair yeni gelişmeler yaşanamaya devam ediyor. Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı.

Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

İfadesine ulaşıldı

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Birçok ilde üstüne kayıtlı 16 gayrimenkul ve 24 aracı ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarla aldığını söyleyen Engin Polat, MASAK raporundaki banka işlemlerinin faturalı ve resmi olduğunu, akış içindeki paraların da ticari faaliyetlerden kazanıp kendi hesabına yatırdığı olağan harcamaları olduğunu, yıllara göre artışların kazancının artmasından ve enflasyon artışından kaynaklandığını söyledi.

Babası ve kardeşine 25 milyon lira harçlık

Banka hareketlerinde tespit edilen Dilan Polat'a gönderdiği 2 milyonu "karımın ihtiyaçları" olarak adlandıran Engin Polat, kardeşine attığı 7 milyonu ve babasına attığı 18 milyonu ise "harçlık" olarak nitelendirdi.

Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı.

'Naylon fatura' Sıla Doğu'nun telefonunda çıktı

Sıla Doğu'nun bilirkişi tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde birden fazla kişiyle komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise Engin Polat, bu durumdan haberi olmadığını ifade etti.

"Anneanneme gelir olsun diye kurdum"

Polat'ın, 76 yaşındaki anneannesinin üzerine 4 şirket kurduğu saptanmıştı.

Bu şirketlerden bir tanesi de DP Güzellik Kozmetik Şirketi'ydi. Şirketin, Fekpen Plastik isimli firmadan 150 milyon lira değerinde gerçek bir alış ve satışı olmayan sahte fatura temin ettiği belirlendi.

DP Güzellik Kozmetik şirketinin anneannesine ait olduğunu söyleyen Polat, şunları söyledi:

Bu firma Dilan Polat Çekmeköy şubesini işletmektedir. Franchise şubedir. Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş. ile DP Güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır.

MASAK raporunu görmediğini belirten Engin Polat, raporda geçen sahte fatura sistemini kabul etmediğini, 3 yıldır tanığı Ahmet Gün'ün mali müşaviri olduğunu, paravan firma olarak çalıştığı tespit edilen Gün Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri şirketi hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Babasını suçladı

Babası Sezgin Polat'a yatırdığı 85 milyon nakit parayla ilgili ise Engin Polat, yoğunluğundan dolayı banka işlerini babasının hallettiğini tekrarladı.

Eşini savundu

Halit Polat'a 65 milyon lira, Enes Çetinkaya'ya 73 milyon lira aktarılmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Polat, eşinin firmalarda yapılan işlemlerden haberi olmadığını, ticari yönetimin kendisinde olduğunu ve eşinin işin sosyal medya-tanıtım boyutuyla ilgilendiğini belirtti.

Sık hat değişikliğine huzur kılıfı

Sürekli telefon hattı değişikliği yaptığıyla ilgili olarak ise Engin Polat, hattının bilindik olmasından dolayı tanımadığı kişilerden mesaj aldığını, bu amaçla GSM hatlarını zaman zaman güvenlik ve huzur amacıyla değiştirdiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Özalp'le ilgili de yakın arkadaşı olduğunu, çevrede "Mıstık" olarak bilindiğini, reklam ajansı olduğunu, şubelerin sosyal medya hesaplarını yönettiğini, aynı zamanda Dilan Polat Ankara Mamak ve Dilan Polat Çorum şubelerinin ortağı olduğunu beyan etti.

"Eşim işin reklam boyutundadır"

Son olarak suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Polat şunları söyledi:

Şirketlerimin faaliyetleri tamamen yasaldır. Olayın odağındaki Milda Gayrimenkul tamamen benim, eşimin ve hatta babamın birikimlerinin yeni işlere sermaye olacak, referans olması amacı ile yasal işlemler ile yüksek kredibilite oluşturmak amaçlı şirket bünyesinde toplanmasından ibarettir.



Vergi borcum yoktur, eşimin bu şirketlerin yönetimindeki tek rolü ismini kullanarak sosyal medya reklam işlerini yapmaktadır, finansal sorumluluk bana aittir, iki çocuğum var, örgütsel bir faaliyette bulunmadım.