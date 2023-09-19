Dün sabah saatlerinde meydana gelen olay, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında gerçekleşti. Bu olayda, Doç. Dr. Yunus Yılmaz başından yaralandı ve hemen üniversitenin tıp fakültesi hastanesine nakledildi. Olayın faili olan B.Y. ise üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından binanın içinde yakalandı ve polise teslim edildi.

Gözaltına alınan B.Y., ifadesinde Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ın eski öğrencisi olduğunu belirterek, kendisine sürekli olarak "geri zekalı" şeklinde hakaret edildiğini, arkadaşlarının da aynı şekilde hitap etmeye başladığını, bu nedenle disiplin cezası aldığını ve psikolojisinin bozulduğunu iddia etti. Buna dayanarak, Yılmaz'ı bıçakladığını itiraf etti.

Yaralanan Doç. Dr. Yunus Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilirken, B.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığın talimatıyla B.Y.'nin akıl sağlığının değerlendirilmesi amacıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.