DEM Parti, TBMM'deki lokanta ve yemekhanelerde vejetaryen ve vegan yemek hizmeti sunulabilmesi için gerekli altyapının sağlanması amacıyla TBMM bütçesinden 20 milyon TL ayrılmasını önerdi. Ancak önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı ve TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri üzerinde görüşmeler yapıldı. Bu süreçte, TBMM bütçesi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

DEM Parti grubu, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis içindeki lokantalarda vejetaryen ve vegan yemek hizmeti bulunmadığını belirterek, bu durumu değiştirmek için bir öneri sundu. Parti yetkilileri, TBMM'de birçok vejetaryen ve vegan milletvekili ile personelin olduğunu, bu durumun mağduriyet yarattığını vurguladı.

Önerilen 20 milyon TL'lik bütçe artışı, AK Parti ve MHP milletvekillerinin karşı oyu nedeniyle kabul edilmedi.