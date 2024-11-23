Üreticilerin yüzünü güldürmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çiftçilere 50 bin adet sertifikalı zeytin fidanı desteği verecek. www.denizli.bel.tr ve DESKİ ilçe hizmet birimlerinden online yapılmaya başlayan müracaatlar 9 Aralık 2024’e kadar sürecek.DENİZLİ (İGFA9- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun çiftçi ve üreticilere söz verdiği kırsal kalkınma projeleri devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Çavuşoğlu’nun yazılı önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı’nda karara bağlanan çiftçilere sertifikalı zeytin fidanı desteği için ilk adım atıldı. www.denizli.bel.tr ve DESKİ ilçe hizmet birimlerinden online müracaatları yapılmaya başlanan proje kapsamında kent genelindeki çiftçilere 50 bin adet sertifikalı zeytin fidanı desteği verilecek.

Zeytin fidanını, 1 dekarın altında alana dikecek üreticilerin tüm ilçelerden başvuru yapabileceği belirtilirken, söz konusu üreticilerin en fazla 5 adet fidan alabileceği kaydedildi. 1 dekarın altında alana dikilecek zeytin fidanlarının yüzde 100’ünün hibeli olduğu ifade edilirken, 2025 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerektiği işaret edildi.

Zeytin fidanını 1-10 dekar arası (1-10 dekar dahil) alana dikecek olan üreticilerin ise, zeytin yetiştiriciliğine uygun olan Acıpayam, Babadağ, Bekilli, Beyağaç, Buldan, Çal, Çameli, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinden başvuru yapabilecekleri açıklandı.