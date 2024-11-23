Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun kentin turistik, kültürel ve tarihi lokasyonları ve değerlerinin tanıtımı için verdiği çabalar meyve vermeye başladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, kentin ulusal ve uluslar arası anlamda tanınırlığı ve bilinirliğini artırmak adına başlattığı çalışma meyvesini vermeye başladı. Bu kapsamda Eylül ayında Denizli’nin zenginliklerini ortak akılla ortaya koymak ve geleceğinin temellerini birlikte atmak amacıyla ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adlı arama konferansı, Ekim ayında ise Antalya’da tur operatörleri ile buluşma gerçekleştirildi. Kısa sürede atılan bu adımların hemen ardından Denizli’nin önemli turizm noktalarından biri olan Çal Bağ Yolu’na ilk yabancı turist kafilesi geldi.

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen kafile Çal Bağ Yolu gezisi kapsamında ilk olarak Pamukkale’den hareket edip, Kaklık Mağarası, Selcen köy gezisi, şaraphane gezisi ve bölgede öğle yemeği sonrasında Pamukkale’ye geri dönüş yaptı. Denizli'nin Türkiye'nin en büyük üzüm platosu olduğu vurgusu yapılan turda Türk üzümü, bağcılığı, onu yetiştiren üreticiler ve kültürü tanıtıldı. Ayrıca üzümün yolculuğu ve Denizli şaraplarının üretimini anlatan bir sunum ile tur son buldu. Misafirler tur kapsamında hem yerel hem uluslararası lezzetleri yerli şaraplarla eşleşme ve deneyimleme fırsatı buldu.

