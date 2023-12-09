Deprem kahini olarak bilinen ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets, mart ayının ilk haftasının altını çizerek olası yeni bir deprem olacağını iddia etti.Söz konusu dönemde, Dünya, Merkür ve Satürn’ün yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bunun büyük depremlere neden olabileceğini iddia etti.

Hoogerbeets, “Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2’sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2’sinde 9 saat içerisinde Dünya’yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak.Sonuç olarak muhtemelen ayın 3’ü veya 4’ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7’si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz. Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6’nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7’nin çok üzerinde, 8’in çok üzerinde bir sismik olay olabilir.” İfadelerini kullandı. Depremin Pakistan’da etkili olacağı, tedbir alınması gerektiği, hatta vatandaşların bölgeyi terk etmesinin daha iyi olacağını dile getirdi.