Depremden etkilenen 4 il ile Gaziantep'in 2 ilçesindeki özel okullarda öğrenim görmeye devam eden öğrencilere verilen destek tutarı artırıldı. Buna göre ilkokul kademesi için 24 bin 640'ar lira, ortaokul ve lise kademesi için 28 bin 800'er lira eğitim öğretim desteği verilecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrenciler için eğitim öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 29 Kasım 2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "2023-2024 eğitim ve öğretim yılında, deprem bölgesindeki dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ" çerçevesinde eğitim öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları artırıldı.

2024-2025 öğretim yılında ilkokul kademesinde 2, 3, 4. sınıf öğrencileri için 24 bin 640'ar lira, ortaokul kademesinde 6, 7, 8. sınıf ve ortaöğretim kademesinde 10, 11, 12. sınıf öğrencileri için 28 bin 800'er lira eğitim öğretim desteği verilecek.

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