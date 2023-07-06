Derince Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararla Sırrıpaşa ve Yenikent mahallelerindeki çocuk parklarına merhum meclis üyeleri Seyfettin Köprülü ve Fuat Keleş’in isimleri verildi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün yönettiği temmuz ayı olağan meclis toplantısında katiplikleri Ayşe Şiranün ve Halime Gökdemir yaptı. Açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak bir önceki meclis kararlarının görüşüldüğü toplantıda 3 gündem maddesi yer aldı. İmar Komisyonu’nun hazırladığı komisyon raporu ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden gelen tahsis yetkisi ile ilgili yazının görüşüldüğü mecliste, her iki madde de meclis üyelerinin kararı neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin gündeminde yer alan 3. ve son madde ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden gelen parkalara isim verilmesi yazısı oldu. Oy birliği ile alınan karar neticesinde Sırrıpaşa Uzunoğlu Sokak’taki parka Derince Belediyesi’nin merhum meclis üyelerinden Seyfettin Köprülü’nün adı verilirken, Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’ndeki parka Merhum Meclis Üyesi Fuat Keleş’in ismi verildi.