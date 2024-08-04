Derince merkez ile ilçe köylerini birbirine bağlayan Toylar Ana Grup Yolunda üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince merkezden ilçeye bağlı 7 köye ulaşımı sağlayan ve toplam uzunluğu 14 bin 500 metre olan Toylar Ana Grup Yolunun 8 bin 300 metrelik kısmında yol yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Doğal sebeplerden dolayı eskiyen yoldaki üstyapı çalışması nedeniyle 15 bin ton PMT ve 21 bin ton asfalt serimi yapılacak. Büyükşehir ekipleri üstyapı çalışmasını kısım kısım gerçekleştirerek ilerliyor.