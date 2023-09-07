Derince Belediyesi ekipleri 11 Eylül tarihi itibariyle başlayacak olan 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesi ilçede yer alan tüm okul bahçelerinde temizlik çalışması yürütüyor.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül’de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar sürüyor. Uyum programı çerçevesinde ise okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9’uncu sınıf öğrencileri eğitim döneminin startını bir hafta önce verdi. 11 Eylül’den itibaren tüm kademelerde başlayacak 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi öncesi Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan tüm okul bahçelerinde titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için yoğun çaba sarf eden ekipler belirlenen planlama istikametinde ilçe genelindeki okulların bahçe ve çevresinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.