İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 44 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli hırsızlık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda yakalanan 214 kişiden 99’unun tutuklandığını, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğünü ifade etti. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ürün satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre finansal panel sistemlerini yönettikleri, bu sitelerde para nakline aracılık ettikleri ve müstehcen çocuk görüntüleri bulundurduklarının tespit edildiğini aktardı. Ayrıca bazı şüphelilerin mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak kişisel verileri paylaştığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon’da gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 4 kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın, nakit para ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde 3 otomobil ile 2 konuta el konuldu. Yerlikaya, operasyonlara katkı sağlayan tüm birimlere teşekkür ederek yasa dışı bahis ve bilişim yoluyla dolandırıcılık yapanların Siber Vatan’da da takibinde olduklarını vurguladı.