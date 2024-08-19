İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa'nın Yenişehir ilçesini ziyaret etti. Ziyaretine esnafla buluşarak başlayan Dervişoğlu, kira fiyatları ve işlerin durumu hakkında bilgi aldı. Esnafa moral veren İYİ Parti lideri, "Karamsarlığa kapılmayalım, hep birlikte bu zor günleri geride bırakacağız" dedi.

Dervişoğlu, daha sonra 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel’i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Ercan Özel, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, tarihi belediye binasının 51 yıl önce Süleyman Demirel tarafından da ziyaret edildiğini hatırlatarak, "Yenişehir, Türkiye ve dünya sofralarına katkı sağlayan önemli ilçelerden biridir. Ancak bu dönem çiftçilerimiz, özellikle biber üreticileri, büyük zarara uğramıştır. Sorunların çözümü için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Müsavat Dervişoğlu ise çiftçilerin yalnız olmadığını vurgulayarak, "Yanlış tarım politikaları ve uygulamalar, çiftçilerimizi zor durumda bırakıyor. Önümüzdeki dönemde stratejik planlamalar yapılarak, alım garantili ekimlerin teşvik edilmesi gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunların çözülmesi için hükümeti bir kez daha uyarıyorum. Çiftçilerimiz sahipsiz değildir, kimseye de mahkûm değildir" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Ercan Özel, Dervişoğlu'na ipek böceği kozasından yapılmış bir Türk bayrağı hediye etti.