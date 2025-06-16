Türk tekstil sektöründe önemli bir konuma sahip olan Eze Triko ve Mi Triko Tekstil Anonim Şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girdi.

2003 yılından bu yana Colin’s, Defacto, Koton, Mavi ve LC Waikiki gibi Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markalarına üretim yapan firma, uzun süredir tedarik zincirinin güçlü bir parçası olarak biliniyordu.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Eze Triko ve Mi Triko, yıllardır büyük markalar için üretim yaparak sektörde istikrarlı bir yer edinmişti. Ancak son dönemde derinleşen ekonomik koşullar, şirketin operasyonlarını sürdürebilmesini zorlaştırdı.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

17 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak duruşma, şirketin mali durumunun geleceği hakkında daha net bir tablo ortaya koyacak. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini kabul ederek geçici mühlet verdi ve bu karar doğrultusunda duruşmanın yapılmasına karar verildi.