Kay Süt, Türkiye'nin önde gelen süt markalarından biri olarak bilinen firma, iflas etti. Şirketin Balıkesir'deki fabrikası, icra yoluyla satışa çıkarılacak. Temelleri 1970'lerde atılan Kay Süt, kurucusu Kemal Ayhan'ın vefatından sonra birkaç kez el değiştirdi.

Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding, dev tesisin yeni sahibi oldu ancak devir sonrası şirket mali sıkıntılar yaşamaya başladı.

Şirket, konkordato talep ederek mali krizle başa çıkmaya çalıştı. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bulunan ve 34 bin 432 metrekarelik bir alana yayılan Kay Süt fabrikası, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ’ye ait olan bu tesisin 668 milyon TL değerinde satılmasını talep etti.

Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan icra satışı ihalesi, 16 Temmuz tarihinde gerçekleşecek.