Türkiye'nin petrol arama çabaları sürerken Şırnak'ta Gabar Dağı'nda yapılan son keşifler heyecan yaratıyor. "Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Sahasında" bir kuyunun daha açılışı gerçekleştirilerek üretime geçildi. Gabar Dağı'nda gerçekleştirilen sismik ve sondaj çalışmalarının ardından her gün yeni rezervler keşfediliyor. "Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında" toplamda 36 petrol kuyusu açıldı. Bunlardan 22'sinde petrol üretimi yapılırken 14'ünde sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu kuyulardan günlük 27 bin varil petrol çıkartılıyor.

“Tüm Türkiye İçin Umut Verici”

Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile birlikte petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü sahada incelemelerde bulundu. Vali Atay, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol rezervleriyle ilgili Vali Atay, Şehit Esma Çevik Petrol Kuyuları'ndan 30 No'lu Petrol Üretim Kuyusu'nun devreye alınarak toplamda 22. kuyunun faaliyete geçirildiğini açıkladı.

Atay, şu sözlerle konuşmasını bitirdi: “Şu noktada ifade etmek isterim ki huzur ve özverili çalışmanın bir araya gelmesiyle harika sonuçlara ulaşmaya başladık. Umarım bu başarılar, memleketimiz ve milletimiz için hayırlar getirir. Bu gelişmeler yalnızca Şırnak için değil Türkiye geneli için umut verici. Katkısı olan herkese içten teşekkür ediyorum.”