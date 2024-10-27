Özel eğitim meslek okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak yürütülen ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan "Dijital iz’imin farkındayım" projesi tamamlandı. Proje çerçevesinde, Bursa’daki 6 özel eğitim meslek okulundan 24 öğrenciye siber zorbalık, dijital istismar ve internet güvenliği konularında farkındalık kazandırılarak güvenli internet kullanımı ile ilgili eğitimler verildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi’nin (BİKO) paydaşları arasında yer aldığı projede, öğrencilerin dijital dünyada daha güçlü bireyler olmalarını sağlamak hedefiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Proje kapsamında ayrıca iş hayatına geçiş ve istihdam süreçlerine ilişkin farkındalık programları da gerçekleştirildi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, projenin tüm aşamalarını büyük bir ilgi ve heyecanla takip ettiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Günümüz dünyasında öğrencilerimizin dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, aynı zamanda bizim de sorumluluklarımız arasındadır. Paydaşlarımızın çok kıymetli katkılarıyla hayata geçirilen ‘Dijital iz’imin farkındayım’ projesi, odağına insanı almış olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında da her sınıf seviyesindeki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Proje çerçevesinde yürütülen etkinliklerle özel gençlerimiz dijital güvenlik konusunda özel bir programa dahil olmuşlar ve bu alandaki farkındalıklarını güçlendirmişlerdir. Teknik faydasının yanı sıra sosyal anlamda da bir bütünleşmeye vesile olan bu çalışmaya emek veren mesai arkadaşlarıma ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Özel bireylerde farkındalık oluşturmayı, bu bireylere eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlayarak toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı ve özel bireylere hizmet sunan kişiler ile bu bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan 4 bin 8 destekleme programı çerçevesinde Türkiye genelinde desteklenen 68 projeden biri olan “Dijital iz’imin farkındayım” projesi ile elde edilecek sonuçların, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek için etkili stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunarak bu alandaki bilinç ve farkındalık düzeyini artırması hedeflenmektedir.