Elektrik dağıtım sektöründe çalışanların teknik bilgi ve becerilerini modern teknolojilerle güçlendirmeyi amaçlayan TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi, TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi’nde kullanıma sunuldu.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ne elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik AŞ (TREDAŞ), çalışanlarının mesleki yetkinliklerini sanal gerçeklik teknolojisiyle güçlendirmek ve sahada meydana gelebilecek her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalarına katkı sağlamak için Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile iş birliğine gitti. Tüm saha çalışanlarına verilecek eğitimlerin zamandan ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirilmesini sağlayan TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi, TREDAŞ Teknik Eğitim Merkezi’nde uygulanmaya başlandı.

Dijital atölyenin kurulumu tamamlandı

TEDAŞ Gelişim Yönetim Dairesi Başkanlığı Eğitim Müdürlüğü tarafından TREDAŞ’a yapılan ziyarette, sektöre yenilikçi çözümler sunan Dijital Atölye Sistemi tanıtıldı ve kurulum çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Eğitim süreçlerinde yenilikçi bir yaklaşım sunarak çalışanların teknik bilgi ve becerilerini modern teknolojilerle geliştirmeyi hedefleyen Dijital Atölye Sistemi sayesinde, TREDAŞ’ta simülasyon tabanlı eğitimler, sanal gerçeklik destekli öğrenme araçları ve sektörel deneyim kazandıran uygulamalı modüller eğitim süreçlerinin bir parçası haline gelecek.

400’den fazla senaryo ile tüm durumlar simüle ediliyor

Dijital Atölye Sistemi, elektrik dağıtım sektörü çalışanlarının karşılaşabileceği 400’den fazla senaryoyu simüle ederek eğitim süreçlerini daha erişilebilir ve etkili hale getiriyor. Bu sistem, çalışanların mesleki gelişimine katkıda bulunurken, zorlu saha şartlarında karşılaşılabilecek risklerin simülasyon ortamında önceden tatbik edilmesini sağlıyor. Böylece çalışanların farkındalığı artıyor ve iş güvenliği bilincinin güçlenmesi sağlanıyor.