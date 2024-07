Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi “Yaza Merhaba Şenlikleri” kapsamında geride bıraktığımız hafta sonunda düzenlenen “VALORANT” ve “FC24” Turnuvaları’na katılan Başkan Ahmet Akın, esporcu gençlerle yakından ilgilendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Dijital Gençlik Merkezi (DGM), geride bıraktığımız hafta sonunda 2 gün boyunca “Yaza Merhaba Şenlikleri” adı altında “VALORANT” ve “FC24” Turnuvaları düzenledi. Turnuvaya katılan genç esporcuları desteklemek için oğlu Erdal ile birlikte DGM’i ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerle yakından ilgilendi.

“Pinginizi düşük, motivasyonunuzu yüksek tutacağız”

Gençlik heyecanının güçlü bir teknolojik altyapıyla buluştuğu DGM’de, gençlere her türlü imkânı sağladıklarını ifade eden Başkan Ahmet Akın “Tüm teknolojik altyapılara sahip ancak maalesef atıl kalmış bu teknoloji merkezimizi bir an önce ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Burada gençlerimize teknoloji odaklı, dünyadaki emsalleriyle aynı derecede teknoloji altyapılı bir yaşam alanı sunacağız. Gençlerin buraya gelerek sosyalleşebileceği, e-spor ve teknoloji anlamında kendilerini geliştirebileceği bir Dijital Gençlik Merkezi hedefliyoruz. Sizlere söz veriyorum her zaman Pinginizi düşük, motivasyonunuzu yüksek tutacağız. Önce Dijital Gençlik Merkezimizi sonra Balıkesir’imizi gençliğe yakışır bir hale getireceğiz.

Dereceye giren gençler ödüllendirildi

Dijital Gençlik Merkezi Yaza Merhaba Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen VALORANT Turnuvası’nın Şampiyon takımı Team Nuubs olurken, ikincisi GoFlexs Takımı, üçüncüsü ise Shacopa Kajmer Takımı oldu.

FC24 Turnuvası Şampiyonu Metin Can Gezer, ikincisi Alperen Filiz, üçüncüsü ise Koray Biçer oldu. Dereceye giren gençlere ödülleri takdim edildi.