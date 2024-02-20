Garanti BBVA, dijital kanallardan ‘Ticari Kredi Limit Başvurusu’ yapıldığını duyurdu.

Garanti BBVA, dijital ürün ve hizmetleriyle müşterilerin hayatını kolaylaştırdığını açıkladı. Bu kapsamda, yeni uygulaması ‘Ticari Kredi Limit Başvurusu’ ile bankanın şahıs firması ve tüzel müşterileri, ticari kredi kullanabilmek için gerekli olan limit başvurusunu şubeye gitmeden dijital kanallardan yapabiliyor.

‘Ticari Kredi Limit Başvurusu’ hizmetiyle müşteriler, tek seferde birden fazla ürün için dijital ortamda kredi limitine başvurabiliyor ve müşteri özelinde oluşan limitlerine bağlı sözleşmelerini de dijitalden onaylayabiliyor. Hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşen uygulamayla, müşteriler işlerinin başından ayrılmadan dijital kanallardan kredi ve krediye bağlı işlemlerini tamamlayabiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, “Müşterilerimizin zamanını tasarruflu kullanabilmeleri, bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı yapabilmeleri için dijital kanallardaki ürün ve hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. ’Ticari Kredi Limit Başvurusu’ uygulamamız, bankamızın şahıs firması ve tüzel müşterilerini dijitalleştirme yönündeki önemli adımlarından bir tanesi. Banka olarak, yenilikçi bakış açımızla uygulamalarımıza çeşitlilik katarken, evrakların dijital ortamda onaylanmasını sağlayarak kağıt tasarrufuna da katkıda bulunuyoruz” dedi.