Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip salgınlarının her yıl dünya genelinde milyonlarca kişinin hastalanmasına ve hayatını kaybetmesine yol açtığını vurgulayarak, grip aşısının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Özlü, grip aşısının sadece grip enfeksiyonundan korumakla kalmadığını, aynı zamanda hastalığın ağırlaşmasını ve komplikasyonların gelişmesini engellediğini belirtti.

Özellikle kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının artış gösterdiğini hatırlatan Prof. Dr. Özlü, 2023 yılı grip aşısı kampanyasının başladığını duyurdu. Her yıl Eylül ayında grip aşısının yeniden yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, geçen yıl aşı olanların bu yıl tekrar aşı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Risk gruplarını özellikle vurgulayan Prof. Dr. Özlü, 65 yaş ve üzeri kişilerin, kronik hastalığı bulunanların ve gebelerin grip aşısını yaptırmalarını tavsiye etti. Ayrıca, aspirin kullanmakta olan 18 yaşın altındaki çocukların da her yıl grip aşısı yaptırmalarının önemli olduğunu belirtti.

Grip aşısının koruyuculuğunun 10 ila 15 gün içinde etkisini gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, grip aşısının grip enfeksiyonunun yanı sıra, bu hastalığın yol açabileceği komplikasyonlara karşı da koruma sağladığını vurguladı. Grip enfeksiyonunun hafife alınmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlü, her yıl dünya genelinde binlerce hatta milyonlarca kişinin grip nedeniyle hastalanarak hastaneye yatması veya yaşamını yitirmesinin engellenmesi için grip aşısının önemli olduğunu dile getirdi.

Son olarak, Prof. Dr. Özlü, grip aşılarının şu anda mevcut olduğunu ve aile hekimlerine başvurarak aşıların yazdırılıp uygulanabileceğini ifade ederek, bu yıl kış mevsiminin erken başladığını ve zor bir dönem olabileceğini, bu nedenle herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.