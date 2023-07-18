Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Osmangazi İlçesi'nde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacağını duyurdu. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmangazi İlçesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde (Hastane Caddesi, Akçaköy Caddesi, Yıldız Sokak, Civit Sokak, Taşkaya Sokak) ve çevresinde, 19 Temmuz 2023 tarihinde saat 09.00 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Osmangazi İlçesi, Adalet Mahallesi, Yeşilova Caddesi ve çevresinde 19 Temmuz 2023 ile 23 Temmuz 2023 tarihleri arasında saat 10.00 ile 16.00 arasında zaman zaman su kesintileri gerçekleştirilecektir."