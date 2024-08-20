Fenomen Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu son halinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Polat'ın saçlarının beyazladığı ve yorgun olduğu görüldü.



Tutuklu olduğu davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaklaşık 10 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edilmişti. Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşılamıştı. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı. Fotoğrafta Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü.