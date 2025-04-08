Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kurultayda Cumhurbaşkanına yönelik mesnetsiz ithamlar ve "cuntacı" gibi hakaret içeren ifadeler kullandığını belirterek, bu sebeple Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

Aydın, ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.