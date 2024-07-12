Ağız ve diş sağlığı, yalnızca estetik bir mesele olmaktan öte, genel sağlık için hayati bir öneme sahiptir. Pek çok kişi ağız sağlığını ihmal etse de, diş ve diş eti hastalıklarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Ağız ve Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Aydın Salimoğlu, ağız sağlığının önemi ve bu konuda alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ağız ve diş sağlığına ilişkin uyarı ve tavsiyelerde bulunan BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Aydın Salimoğlu, “Diş eti hastalıkları ve diş çürükleri gibi yaygın ağız problemleri, sistemik hastalıklarla doğrudan ilişkilidir. Ağız sağlığı bozuk olan bireylerde aşağıda sıralanan sağlık sorunları daha sık görülmektedir” dedi ve sıraladı:

Diş eti hastalıkları, kalp hastalıkları ve inme riskini artırabilir

“Kardiyovasküler hastalıklar: Diş eti hastalıkları, kalp hastalıkları ve inme riskini artırabilir. Ağızda bulunan bakteriler, kan dolaşımına geçerek kalp kapakçıklarına zarar verebilir ve inflamasyona neden olabilir. Diyabet: Diyabet hastalarında diş eti hastalıkları daha yaygındır ve bu hastalıkların kontrolü daha zordur. Diş eti enfeksiyonları, kan şekeri seviyelerinin kontrolünü zorlaştırarak diyabetin kötüleşmesine yol açabilir. Solunum yolu enfeksiyonları: Ağız sağlığı bozuk olan bireylerde, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riski daha yüksektir. Ağızda bulunan bakteriler, solunum yoluyla akciğerlere ulaşarak enfeksiyonlara neden olabilir. Gebelik komplikasyonları: Diş eti hastalıkları, düşük doğum ağırlığı ve erken doğum gibi gebelik komplikasyonlarına yol açabilir. Hamilelik sırasında diş sağlığına dikkat etmek, anne ve bebeğin sağlığı açısından kritiktir.”

Dengeli bir diyet, dişlerin ve diş etlerinin sağlıklı kalmasını sağlar

Ağız ve diş sağlığını korumanın, genel sağlığı korumanın önemli bir parçası olduğunu belirten Salimoğlu, ağız sağlığını iyileştirmek ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek için şu önerilerde bulundu:

“Düzenli diş hekimi kontrolleri: Yılda en az iki kez diş hekimine gitmek, ağız sağlığının korunması için önemlidir. Düzenli kontroller, erken teşhis ve tedavi imkanı sunar. Günlük ağız bakımı: Günde en az iki kez dişleri fırçalamak ve günlük diş ipi kullanımı, plak birikimini önler ve diş eti hastalıklarının gelişimini engeller. Sağlıklı beslenme: Şeker ve asit içeriği yüksek yiyecek ve içeceklerin tüketimini azaltmak, diş çürüklerini önlemeye yardımcı olur. Dengeli bir diyet, dişlerin ve diş etlerinin sağlıklı kalmasını sağlar. Sigara ve alkol tüketimini azaltmak: Sigara ve alkol, ağız sağlığını olumsuz etkiler. Sigara içmek diş eti hastalıkları riskini artırır ve alkol tüketimi ağız kuruluğuna neden olarak diş çürüklerine yol açar. Florlu Diş Macunu kullanımı: Florlu diş macunu, diş minesini güçlendirir ve çürük oluşumunu engeller.”

Ciddi sistemik hastalıklara yol açabilir

Salimoğlu, “Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Diş eti hastalıkları ve diş çürükleri gibi yaygın ağız problemleri, ciddi sistemik hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle, ağız sağlığını korumak için düzenli diş hekimi kontrolleri, günlük ağız bakımı ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları önemlidir. Sağlığınızı korumak ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek için ağız ve diş sağlığınızı ihmal etmeyin. Kliniğimizde, kapsamlı diş kontrolleri ve tedavi seçenekleri ile ağız sağlığınızı en üst düzeyde tutmanız için gerekli tüm hizmetleri sunmaktayız. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.