Resmi Gazete'de yayımlanan son kanunla birlikte hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, genç çiftlere önemli destekler sunarak yeni bir döneme imza atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu fon, aile müessesesini güçlendirmeyi, gençleri sosyal risklere karşı korumayı ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlamayı hedefliyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında toplamda 5 kişiden oluşacak bir ekip tarafından yönetilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı da bu önemli kurulda yer alacak. Yönetim kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararlarla fonun kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleme yetkisine sahip olacak.

Fonun en dikkat çeken yanlarından biri ise yeni evlenecek gençlere sunulan 150 bin lira tutarındaki 2 yıl geri ödemesiz kredi imkanı. Bu kredi, genç çiftlere ilk 2 yıl boyunca faizsiz olarak sağlanacak ve geri ödeme süreci 4 yıl olarak belirlenecek. Başvuruların internet üzerinden gerçekleştirileceği bu destek programının pilot uygulamasına, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak.