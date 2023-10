Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Filistin meselesi Filistin devleti kurulmasıyla çözülecek olan bir mesele. İsrail'in barışı sadece Arap ülkeleriyle değil, esas itibariyle Filistinlilerle olmalı. Filistinlilerle bir barış yapılmadan bölgeye kalıcı bir barış gelmesi mümkün değildir” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmesin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı olarak Mısır’a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,

sözlerini kullandı.

“Filistin sorunu Türkiye ve Mısır'ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur”

Türkiye olarak Mısır’ın gerek tarihsel bağlamda, gerekse de Refah sınır kapısı dolayısıyla Gazze’deki masum insanların ihtiyaçlarının giderilmesindeki rolünü Türkiye olarak her zaman önemsediklerini belirten Bakan Fidan,

diye konuştu.

“Sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir”

Türkiye olarak geldiğimiz noktada 4 hususun önem arz ettiğini düşündüklerini ifade eden Fidan,

Her şeyden evvel her ne taraftan olursa olsun sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir. Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemelerin adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayri insani bir yaklaşım, sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar. İsrail uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.